Amint arról nemrég beszámoltunk, szomorúan üldögélt a Széchenyi úti felüljárónál egy gyönyörű németjuhász kutya, akit a Herosz önkéntesei fogadtak be a menhelyre. Akkor még nem lehetett tudni, hogy a gazdája visszafogadja-e a kutyát, de mostanra ez is kiderült a Herosz által megosztott videóból, melyhez az alábbi szöveget írták az állatmentők:

"Emlékeztek Jucára, akit a Széchenyi úti felüljárónál talált Betti és Fekete Szilvi? És egy kis Ford Ká-ban szállították be a menhelyre? Új híreink vannak róla! Lemondott róla gazdája, ő pedig új életre kel a szeretettől…"

A videón szemmel láthatóan majd kicsattan a vidámságtól és az energiától Juca, aki éppen Bettivel játszik. Most már csak annyi kell az igazi happy endhez, hogy akadjon valaki, aki hazaviszi a szeretetéhes, rendkívül okos kutyust!

Az állatmentők megosztottak két képet is Jucáról. Az egyik a befogása előtt, az aluljárónál készült, ahol bánatosan pihent, a másik pedig a napokban, a menhelyen. A különbség zongorázható. Pardon, inkább elcsaholható.