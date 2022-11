- Nem tudom kihagyni, hogy ne azzal kezdjem: az örökbefogadás alaposan átgondolt döntés legyen, hiszen 15-20 évre köteleződünk el! Azt, hogy ennyi idő alatt mi történik majd velünk – költözés, munkahely, vagy szakmaváltás, esetleg gyermekvállalás, az egészségünk megromlása, stb. – nagyon nehéz megmondani, de muszáj ezekbe is belegondolnunk, mielőtt magunkhoz veszünk egy kutyát, macskát, netán valamilyen más hobbiállatot – nyitott a beszélgetés elején Krepsz Gyöngyi, a Herosz székesfehérvári telephelyének vezetője, akivel sorra vettük, mit foglal magában az örökbefogadási szerződés.

Kölyköt csak ideiglenesen adnak örökbe

Szükség lesz a személyigazolvány számukra és a lakcímkártyájukra, de elkérik a telefonszámukat és az e-mail címüket is. És hogy miket kell vállalni az örökbefogadási szerződésben? Alap, hogy az állat tartásáról, élelmezéséről és biztonságos elhelyezéséről gondoskodunk. Kutyák esetében az is, hogy nem tartjuk megkötve. Ezt ma már jogszabály is tiltja. Aláírjuk azt is, hogy megfelelő állatorvosi ellátást biztosítunk az állat számára. Az új gazda feladata betegség esetén az állat gyógyíttatása, illetve a további oltások beadatása is. Kivételt ez alól csak az ideiglenesen örökbe adott – leginkább a 6 hónapnál fiatalabb - állatok képeznek. Az ő esetükben az oltások esedékességéről telefonon értesítik – és ezt bizony minden alkalommal meg is teszik! - a befogadót és azt a Herosz állatorvosa térítésmentesen be is adja, illetve betegség esetén kezeli a kutyát, vagy macskát. Krepsz Gyöngyi azonban elmondta, az ideiglenes gazdi, velük egyeztetve elviheti az általa választott állatorvoshoz is az állatot, ám ez esetben a költségeket neki kell vállalnia (tulajdonképpen ez is a menhely egyfajta támogatása), illetve elvárják, hogy a kezelés, oltás dokumentumait megküldjük a Herosz-nak.

Mindenről tudni akarnak később is

Amennyiben hat hónaposnál fiatalabb állatot viszünk haza, vállalnunk kell azt is, hogy a túlszaporulat elkerülése érdekében ivartalaníttatjuk, amikor megfelelő korba ér. A szerződésben – akár kicsi, akár felnőtt állatot választunk - benne van, hogy kötelességünk értesíteni az egyesületet, ha megbetegszik, vagy elveszik az állat, amit egyébként nem adhatunk sem el, sem pedig tovább egy harmadik félnek. Végső esetben – ez is le van fektetve a dokumentumban – az állatot visszaveszi a menhely. A Heroszban volt rá példa, hogy egy macska 22 év után, a gazda halálát követően került vissza a menhelyre, méghozzá annak eredeti papírjaival.

Csak azt várják el az örökbefogadótól, amit az állatvédelmi törvény is előír

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Akár vissza is vehetik az állatot

A Herosz hat hónaposnál fiatalabb állat esetében ideiglenes örökbefogadási szerződést köt a befogadóval, ami a már említetteken túl azt is jelenti, hogy az állatot előzetes egyeztetés után akár meg is látogathatják. Végül, de nem utolsó sorban az egyesületnek a szerződés értelmében jogában áll az állatot visszavenni a befogadótól, ha az nem tesz eleget a szerződésben vállalt kötelességeinek.

A felnőtt állatokért adományt kérnek nem csak a Herosznál, de más menhelyeken is, hiszen azokat úgy adják ki, hogy ivartalanítva, chippelve, oltva és féregtelenítve vannak. Előbbieket többször nem is kell elvégeztetni. A kölykökért nem kell fizetni, hiszen az ő oltási programjuk még nem teljes és nincsenek sem chippelve, sem ivartalanítva.

A fentiekkel nagyban megegyezik a székesfehérvári ASKA Alapítvány szerződése is, akik azonban csak kutyákat fogadnak be, illetve adnak ki. – A szerződésünkben - azon túl, hogy felsoroljuk, pontosan milyen oltásokat kapott az eb és hogy chippelve, ivartalanítva van, illetve szűrtük bőr-, és szívférgességre is - csak azokat várjuk el, amiket a jogszabályok is előírnak az állatvédelmi törvényben – mondta Molnár Tamásné, telepvezető. Örökbefogadás után ők is utókövetik a kutyát, vagyis az alapítványt értesíteni kell, ha az eb eltűnik, megbetegszik, netán elpusztul és az ASKA-kutyák sem adhatók tovább az alapítvány tudta nélkül.

Az utókövetés mindenkinek előnyös

De miért akarják az örökbefogadott állatot nyomon követni az egyesületek? – Ez részben a magunk védelme, hogy később ne szedje le rólunk senki a keresztvizet, ha az állat a legnagyobb körültekintésünk ellenére mégis rossz helyre került. Másfelől a gazdának is jó, mert tudunk neki segíteni, ha pl. eltűnik, vagy megbetegszik a kutya, de az ASKA-közösség is jól működik, az örökbefogadó gazdik szívesen osztanak meg egymással jótanácsokat, információkat, praktikákat – magyarázta Molnár Tamásné, aki zárszóként azt is elárulta, több évtizede vezeti a menhelyet, így látja, hogy - ugyan van még hová fejlődni, de – érzékelhető a pozitív változás. Magyarország élen jár a világon a kutyatartók számát illetően és szerencsére folyamatosan nő a felelős állattartók száma hazánkban is.