"Alatta" óriási forgalom, autók jönnek-mennek, ahogy mindig is, körülötte viszont mintha lelassult volna az idő, békésen, nyugalommal várta sorsa alakulását. Többen autóból kapták lencsevégre, s tették közzé a közösségi oldalon, a kérdéssel: nem hiányolja-e valaki? Az egyik kommentelő jelezte, épp most érkeztek meg a Herosz munkatársai a kutyához, már nincs veszélyben. Annyit elöljáróban elárulunk, a kutya chipes, megtalálták a gazdit, a történet - egyelőre - mégsem happy end.

Forrás: Fehérvári Állatotthon - Herosz/Facebook

Az úgy volt, hogy Betti, és Fekete Szilvi beültek egy háromajtós, picurka Ford Kába, és elindultak autózni - kezd bele a történetbe a Herosz Fehérvári Állatotthon közösségi oldalán. Azonban ahogy a Széchenyi úti aluljáróhoz értek, Betti oldalra pillantva észrevett egy csodaszép ónémet juhászkutyát. Fék, leparkolás, Betti és Szilvi ki. Azonban nem volt náluk sem póráz, sem chipolvasó. Betti ott maradt tehát a kutyával, míg Szilvi visszament a felszerelésért. Ééés bingó! A kutya chipes, neve: Juca. Gazda értesítve. Ezután a “csepp” termetű kutyát is betuszkolták a Ford Kába, majd ők is beültek, és irány a menhely. Boldogan tervezgették, milyen jó lesz, hogy ennek a nagy találkozásnak ők is szemtanúi lesznek, ez nekik is nagy élmény lesz - olvashatjuk eddig a vidám, optimista, reményekkel teli összefoglalót...S ezután jött a feketeleves, ahogy mondani szokás.

Forrás: Fehérvári Állatotthon - Herosz/Facebook

Mint kiderült, a menhelyen később az a hír várta őket, hogy a gazda nem jön, sőt lemondott a kutyáról.

Mindenki elszomorodott, de nem adják fel. Eltökélték, s hisznek benne, hogy a farkaskutyára vár még boldogság, vár még gazdi! Az állatvédők így fogalmaztak: "Látjátok, ezt az egyelőre szomorú, buksi fejet? Majd figyeljétek meg ezt a szempárt és fejtartást egy hónap múlva, amikor a felé irányuló szeretettől ismét élni kezd!...Mert mi már most tudjuk, hogy Juca 8 évesen sikeresen új gazdát talál majd."

Így legyen!