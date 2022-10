A kis sárgafejű, rovarevő tollasok most a Bregyó-köz kiserdejében bukkantak fel, de aranyos ábrázatuk láttán sokan szívesen átcsábítanák, mint szívesen látott vendéget, a saját kertjükbe is. A Csónakázó-tó szépséges mandarinrécéjével ellentétben, amiről nem is olyan rég írtunk, ők egyáltalán nem szégyenlősek, kevésbé rejtőzködnek, mégis ritkábban láthatjuk őket otthonunk közelében (bár kóborlásuk idején gyakran tűnnek fel városi környezetben is). Nem csupán azért, mert tényleg nagyon kicsik, mindössze 9 centiméteresre nőnek és tömegük sokszor még az 5 grammot sem éri el, hanem mert általában lucfenyvesekben élnek. Egy esetleges találkozás mégis nagyon bizalmasra sikerülhet, ugyanis a Magyar Madártani Egyesület leírása szerint bátor és érdeklődő madár, olykor méterekre megközelíti az embert. Egész évben előfordul, de március-április és szeptember-október hónapokban gyakoribb, hazai fészkelő-állománya is növekedést mutat.

Most ahelyett, hogy lefestenénk, milyen küllemük van a sárgafejű királykáknak, beszéljenek helyettünk a csodás "paparazzi" képek!

Fotós: Babos Rita