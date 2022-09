Szeptember 13-ára, azaz tegnapra elkészült a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás kérésére az aktuális szúnyogpanaszok szakértői véleményezése is. Ahogy azt megírtuk, a Velencei-tónál szenved a lakosság az árvaszúnyogok mértéktelen rajzásától. A szerkesztőségünkbe eljuttatott dokumentum is ezzel a témával foglalkozik, amelyben a szakértők kiemelik: a Velencei-tó jelenlegi élőhelyi körülményei – ahogy az elmúlt év nyárvégi időszakában is – kedvezett a nagyobb árvaszúnyog állományok kialakulásának.

A dokumentum – ahogy korábbi cikkünk is – kiemeli e fajok ökológiai fontosságát, s azt is, hogy irtásuk környezeti szempontból nem elfogadható, sőt értelmetlen is. Nem csípnek, legfeljebb kellemetlen a jelenlétük. Ez pedig nem lehet elég indok a kiirtásukra.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

A szakemberek azonban vizsgálatokat végeztek az invazív szúnyogfajok tekintetében is – a folyamatba a helyi lakosságot is bevonva. A tapasztalatok szerint a térségben jelen van a japán szúnyog (Aedes japonicus) és nagyobb állományokkal a nyár végi időszakban előfordul az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) is. A társulásnak küldött jelentés szerint e „fajok kis mobilitásúak, a fejlődési helyüktől a közterületek felé alig mozdulnak el. Elszaporodásukat alapvetően a lakosság tudja megakadályozni, ugyanis azok zömmel a kertesházas övezetek nagyobb méretű esővízgyűjtő hordóihoz kötődnek. Utóbbiakat szúnyoghálóval kell lefedni. A lefedést követően a hordók funkciója megmarad, de a szúnyogállományok nem képesek azokban kifejlődni. Kerti tavak ugyancsak alkalmasak az inváziós fajok fejlődésére, ezek kezelésére azonban csak kémiai lárvairtó szerek kaphatók a kereskedelmi forgalomban. Kémiai lárvairtó szerek használata a lakosság számára sem javasolt (ellenben az arra megfelelő méretű tavakba, szúnyoglárvákat fogyasztó, halak telepítése igen). Az inváziós fajok fejlődése számára a legújabb kaput az automata kerti öntözőrendszerek nyitották ki – utóbbiak aszályos időszakban is könnyen hoznak létre pangóvizes foltokat.”

Az előrejelzésekről is kapott tájékoztatást a társulás, mely szerint az év ezen időszakában az esti, éjszakai lehűlés gyors ütemben – érezhetően – fokozódik. Ennek következtében a csípőszúnyogok egyre kevésbé lesznek aktívak. Gyérítésüknek sem lenne már sok értelme, a rövidesen állandósuló 10 Celsius fok alatti éjszakai hőmérsékletek miatt – az irányelvek szerint ugyanis a gyérítés alsó hőmérsékleti határa 15 fok. Ez alatt már csak korlátozottan hatékony a szúnyogirtás. Tehát a szakértők már nem javasolják a szúnyogirtás elrendelését a térségben.