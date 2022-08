Ami megnehezíti az állatvédők dolgát, hogy mindegyik hatóságilag érkezett cica beteg, sőt, az itt ellátott állatok között van olyan, amelyik lőtt sebbel érkezett, a másik hőgutával - így gyakorlatilag folyamatosan teendők vannak az állatok körül. A korábban itt élt kilencvenhat macska mellé tehát most érkezett még tizenhat, ezzel pedig olyan állapotok alakultak ki, amelyek miatt ki kellett mondaniuk: telt ház van, nem tudnak több állatot fogadni.

- A karanténban is borzasztó a helyzet: ahol egy állatnak kellene lennie egy helyen, ott most egyszerre többen zsúfolodtak össze. Ezt az egészet pedig tetézi a meleg, az állatok szenvednek. Képtelenség átszellőztetni a házakat. Vannak ráadásul állatok, amelyeket ebben a hatalmas hőségben dobtak ki, volt köztük olyan hőgutás, amelyiket nem is tudtuk megmenteni – vázolta a helyzetet az állatvédő.

Terheli továbbá az állatotthont az, hogy gyakorlatilag senki nem akar most örökbefogadni. Sőt mi több, olyanok is visszahoztak állatokat, akik korábban megmentettek egy állományt, de nem tudták tovább tartani őket.

- Szerintem a macskahelyzet tarthatatlan, az ivartalanítást kötelezővé kéne tenni és ellenőrizni is azt – mondta el Krepsz Gyöngyi, s hozzátette: – A kutyahelyzetet az állatotthonban talán most tudják majd kicsit normalizálni: - Kaptunk pénzt az Agrárminisztériumtól és a fehérvári önkormányzattól, így 20 év után most először tudunk nekiállni a kennelek felújításának.

A meleg és a felújítás miatti költözködés a kutyákat is megviseli, nagy a feszültség tehát a telepen. – Ez stresszel jár, amely pedig láthatóan hasmenéssel – mondta a telepvezető.

S hogy mégis mire van szükségük? Kiderült: - Kutyáknak és macskáknak való kölyökkonzervekre van főképp szükségünk. Ami nagy segítség még, az immunerősítő és probiotikum táplálékkiegészítő, az óriási mennyiségben fogy, a karanténban és a cicaóvodában lévő állatoknak nagy szükségük van rá!