Franci két hónapos kandúr cica. Franci a két testvérével és anyjával egy lugas gallyai közt várta megmentőjét. Az anyjuk nagyon vad, fél, be kellett csapdázni. Szerencsére a kicsik már megtapasztalják ideiglenes befogadójuknál, hogy az emberi kéz simogatni is tud. Szépen fejlődnek, kutyákhoz, macskákhoz, más állatokhoz és gyerekekhez is hozzá vannak szokva, ideális családi cicák lesznek tehát. Június 14-én kapták az első oltást, akkor lettek örökbe fogadhatók.

Franci

Forrás: HEROSZ

Csuri a testvéreivel és anyjával, 3 hetes korában érkezett az állatotthonba. Csuri három hónapos nőstény cica. Igazi, eleven, nagyon játékos kölyök, aki még sok gondoskodásra szorul. Ideiglenes szerződéssel lehet elvinni, amit majd az oltási program végén tudnak véglegesíteni.

Csuri

Forrás: HEROSZ

Két hetesen vesztették el az anyjukat, a hat testvérből sajnos csak kettő maradt életben: Dönci és a testvére, Oszi. Kilenc hónapos kandúr cicák. Ma már egészségesek, ideiglenes befogadónál nevelkednek, szocializálódnak. Macskák, kutyák, emberek társaságához szokva vannak, játékosak, nagy felfedezők. Nagyon szereti egymást ez a két testvér, örülnének, ha sikerülne egy helyre örökbe adni őket.

Dönci és Oszi

Forrás: HEROSZ

Dániel egy éves kandúr cica. Jelenleg ideiglenes befogadónál van, ahol kutyák és cicák mellett nevelkedik. Kedves, barátságos cica, amikor már megszokta a helyét és gazdáit. Az idegenektől kicsit megszeppen, de engedi magát simogatni, ölbe venni.

Dániel

Forrás: HEROSZ

Cinci kedves, eleven, játékos cica, tizenegy hónapos nőstény. A cicaoviban még szokatlan neki az új környezet és a társak, kicsit megszeppent, de gyorsan oldódik majd, ahogy megszokja új helyét.