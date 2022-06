„Tű a szénakazalban” – ez a híres szólás jutott eszembe kisebb kutatásom során. Ahogy fentebb is említettem, bár a Balaton környékén egyre kevésbé számítanak szokatlannak az úgynevezett kutyastrandok, de azt azért mégsem jelenthetjük ki, hogy ellepték volna a partokat. Az utóbbi megállapítás pedig a Velencei-tóra még inkább igaz. A legtöbb strandon tilos a kutyáknak a fürdés, sőt a legtöbb helyen még a fürdő területére sem léphetnek be. Velence kutyás strandja egyértelműen a Drótszamár Szabadidőpark és Kemping, ahol a hatszáz méteres partszakasz egy része kimondottan a négylábúaké, de természetesen a gazdáknak is van lehetőségük megmártózni a hűsítő vízben. Emellett számos sportpálya és szórakozási lehetőség várja az aktív kikapcsolódás híveit a fürdő egész területén.