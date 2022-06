Fillit, a közel öt éves házimacskát kölykeivel együtt tették ki. Eleinte félénk, ezért türelemmel kell felé fordulni, hogy saját tempójában nyíljon meg. Kisgyermekek mellé nem ajánlják.

Diri, a közel két és fél éves szuka eleinte félénk volt, de már feloldódott. A pórázon szépen sétál, de kell még tanulnia. Nagyon szereti az embereket és a kutyákkal is jól kijön. Kinti és benti tartásra is örökebfogadható. A nyár végéig havonta kell kezelést kapnia bőrférgesség miatt.

Bruni, az egy éves kan még kicsit félénk, de nagyon lelkes, ahogy megszokja új helyét, magabiztos kutyává válik majd. Szereti az embereket és a kenneltársaival is jól kijön, Nyakörvet és pórázt is rá lehet adni. Jó családi kutya lenne, idősek mellé is ajánlott.

Vili, a keverék kan két éves múlt. Nagyon aktív és energikus kutya, aki figyelmet követel. Csoportos kennelben van, jól megfér társaival, de hajlamos csipkedni őket, ezért ezen a téren is még tanítani kell. A sétába fokozatosan jött bele, de hétről-hétre folyamatosan fejlődik.

A két éves Baki gazdája meghalt. A családtagok azt mondták, kedves, gyermekszerető kutya, aki ismeri a pórázt, a környezetváltozás viszont annyira megviselte, hogy támadó lett. Bizonytalan, Rehabilitációját körültekintően kell kezdeni és fokozatosan hozzászoktatni a helyzetekhez.