A Cellmark humán DNS-tesztelő szolgálat a gloucestershire-i rendőrség kezdeményezésére a világon elsőként kezdte meg az ebek DNS mintavételét. Közrejátszott ebben az, hogy a koronavírus-járvány időszakában országosan megnőtt a fajtiszta kölyökkutyák eltulajdonítása, ugyanakkor a kifejlett ebekre is „vadásznak” a tolvajok. Egyes források szerint az előző évekhez viszonyítva 250 százalékkal, de a be nem jelentett esetek miatt ennél is nagyobb arányban nőhetett a kutyalopások száma.

A szervezett bűnözői körökben is előtérbe került a kutyalopás a nyereségessége miatt, mivel nagyon megnőtt a kereslet a házi kedvencek iránt. A spániel, mopsz, buldog, uszkár kutyafajtákért akár 1900 fontot (890 ezer forint) is megadtak az új gazdák a rendőrség adatai alapján. Tapasztalat, hogy a sikeresen felderített esetekben sokszor a kutyák visszaszármaztatása gazdájuknak jogi akadályokba ütközik, mivel a tolvajok könnyen megváltoztatják az azonosító mikrochipet. A bizonyítás megkönnyítése, valamint a törvényellenes cselekmények megelőzése érdekében dolgozta ki és vezette be a gloucestershire-i rendőrség a kutya-DNS-adatbázis bevezetését. Emma MacDonald főfelügyelő szerint segíteni kívánnak a lopás miatt „megrémült” gazdiknak, hogy újra megtalálják kedvencüket.

A problémák elkerüléséért az állattulajdonosok regisztrálhatják kutyájukat az adatbázisban. Emma MacDonald elmondta, törvényszéki szakértői osztályuk még tavaly decemberben kezdett el dolgozni a Cellmarkkal azon, hogy az emberi DNS-profilok mellett kiterjesszék tevékenységüket a kutya-DNS-adatbázis létrehozására. „A mikrochipet ki lehet cserélni vagy el lehet távolítani a kutyából, de a DNS-t nem lehet megváltoztatni, ez csak az adott kedvencre jellemző. A DNS segítségével még egy almon belül is megkülönböztethetők a kölyökkutyák. A rendőrség elismeri, hogy a kutyák a család részei, mindent megteszünk a lopások megelőzésére, létrehoztuk a védelmüket szolgáló DNS-rendszert” – nyilatkozott Emma MacDonald főfelügyelő az angol hírforrásoknak.

A gloucestershire-i kezdeményezéshez csatlakozott a wiltshire-i és a swindoni rendőrség is. Philip Wilkinson rendőri és bűnügyi biztos személyesen kapcsolódott be az ebek DNS-adatbázisának népszerűsítésébe a Cellmark képviselőivel együtt, hogy megmutassa, milyen egyszerű DNS-mintát venni a szolgálati kutyáktól, és regisztrálni őket az adatbázisban. Fontosnak tartotta, hogy a következőkről említést tegyen: „Wiltshire-ben nem látunk olyan mértékű kutyalopást, mint Dél-Walesben és más megyékben, de ez nem jelenti azt, hogy elégedettek lennénk a lopások számának alakulásával. Főként akkor, ha házi kedvenceink vagy munkakutyáink védelméről van szó. Sajnos a kutyatolvajok megpróbálják megtalálni a módját, hogy megkerüljék a bevált és megbízható mikrochiprendszert, fájdalmat és sérülést okozva az ellopott kutyáknak. Ezért követjük gloucestershire-i kollégáinkat azzal, hogy felvesszük rendőrkutyáinkat a DNS-regiszterbe, így ezzel a világon a második rendőri testületté válunk.”

A Cellmark Forensic Services (törvényszéki szakértői szolgáltatások) cég több mint harminc éve biztosít speciális igazságügyi DNS-szolgáltatást a rendőrségnek. Ügyvezető igazgatójuk, David Hartshorne a kutya-DNS-adatbázist hatékony módszernek tartja az eblopások leküzdésében. Ezt az adatbázist is a szigorú követelményeknek megfelelően tervezték és működtetik, megfelelve az összes szükséges ISO akkreditációs szabványnak. A kutyatulajdonosok a DNS-tesztkészletet, amihez egy kutyahám is jár, közvetlenül a cég weboldaláról vásárolhatják meg 75 fontért, mintegy 35 ezer forintért.