– Nyugodtan hozzá lehet nyúlni a madárhoz, náluk nem úgy van, mint az emlősöknél, őket nem zavarja, ha hozzáérünk. Amire inkább figyelni kell, az a balesetvédelem – mondta Berkényi Tamás, a sukorói Vadmadárkórház állatorvosa. Mint mondta, fontos, hogy a madárnak se okozzunk további sérülést, de arra is figyelni kell, hogy a sérült, vergődő szárnyasok karmaikkal és csőrükkel az embernek is sérüléseket okozhatnak.

A szakember éppen ezért javasolja azt, hogy a madarat minden esetben takarjuk le egy pléddel, majd egy lezárt, szellőzőlyukakkal ellátott papírdobozban minél előbb szállítsuk olyan helyre, ahol biztosítják számára a megfelelő ellátást.

Berkényi Tamás hangsúlyozza, hogy a sérült madár szállítására szolgáló dobozt minden esetben fontos biztonságosan lezárni, hiszen ennek hiányában előfordulhat, hogy az állat kiugrik az autóban, ami rendkívül balesetveszélyes lehet.

– Etetni és itatni csak akkor kell őket, ha nem tudják gyorsan eljuttatni az ellátás helyszínére. Ilyen melegben főleg az itatás a fontos, ha a csőrük hegyére folyatnak egy kis vizet, az már segíthet a madárnak, abban az esetben, ha magánál van és tud nyelni – emelte ki az állatorvos.

A szakember szerint könnyen felismerhető, hogy egy földön fekvő, mozdulatlan madár életben van-e. Mint mondta, gyakorlatilag ugyanazokat az életjeleket kell figyelni, mint az emlősöknél vagy az embereknél. Könnyen megfigyelhető a pislogás is, viszont a legegyszerűbb módja, ha a madár légzését vizsgáljuk, mellkasának emelkedése, ugyanis még a tollak alatt is jól látszik.

Abban az esetben, ha sérült madarat találunk, fontos, hogy az állatmentő szervezeten túl a területen illetékes szerveket is értesítsük. – Ha valaki sérült védett madarat talál, akkor kötelező jelenteni a zöldhatóságnak, célszerű jelenteni a nemzeti parknak, akiktől segítséget is kérhet az, aki nem tudja befogni. Tudni kell azt is, hogy ezeknek a madaraknak a szállítása és a birtoklása is törvény által szabályozott, a birtoklás is csak annyi időre megengedett, amíg elszállítják a mentőhelyre – hangsúlyozta Berkényi Tamás.