– Alapvető különbség a kutya és a macska között, hogy a kutya inkább társas lény, a macska pedig egy individuum. A macskafélék a természetben is általában egyedül kószálnak, majd a párzás időszakában a nőstény és a hím egymásra talál és utána megint elválnak útjaik – mondta Paál Csaba állatorvos a macskafélékről. Kiemelte, hogy a macskák, így a házimacskák is akkor érzik magukat a legjobban, ha egyedül vannak. Ugyanakkor sokat lehet hallani olyanokról, akik akár tíz egyedet tartanak egy lakásban, de a szakember szerint ezekben a populációkban is látható, hogy mindegyik kijelöli a saját területét, amit védelmez.

A macskák esetében számos dologra kell figyelni, ha újabb egyed érkezik a házba. – Mindenképpen ügyelni kell arra, hogy az új bejövő lény teljesen felboríthat egy macskapopulációt. Általában ez az új tag kárára történik, ő fog majd elbújni, ő lesz az, aki majd nem eszik – emelte ki a szakember. Mint mondta, arra is oda kell figyelni, hogy a macskák esetében rendkívül sok a pszichoszomatikus betegség, ami számos betegséget, például húgyúti gyulladásokat, idegrendszeri problémákat vagy gyomor- és bélrendszeri gondokat indíthat el, amelyek nehezen gyógykezelhetők, mert lelki alapjuk van.

Az összeszoktatás kérdésében az is meghatározó, hogy milyen életkorúak a macskák. Paál Csaba elmondta, hogy a gazdáknak akkor van a legegyszerűbb dolga, ha két kölyök kerül egymás mellé. – A két kölyökmacska vidáman el fog játszani egymással, mert nem ivarérettek, nincs bennük territoriális viselkedés, hanem a játék dominál és így rendkívül gyorsan összeszokhatnak – emelte ki az állatorvos. Ugyanakkor, mint mondta, ha ivaréretté válnak, már előfordulhat, hogy eltávolodnak egymástól és főleg a hímneműeknél a territoriális viselkedésre jellemző verekedések is történhetnek.

Az új jövevény érkezése az ivarérett egyedek esetében nagyobb problémát jelenthet. – Azt javaslom, hogy ha kandúrunk van, akkor ne vigyünk haza másik macskát, mert az mindkettőnek olyan mértékű stresszt okoz, hogy nagyon nehezen lesznek összeszoktathatók. Ha ez sikerül, akkor is történhetnek verekedések – mondta Paál Csaba. A szakember szerint a nőstények könnyebben elviselik egymást, bár ők sem arról híresek, hogy egész nap együtt tudnak lenni, mégis kevesebb köztük az atrocitás.

– Azt javaslom, hogyha valaki macskát szeretne örökbefogadni, azt lehetőleg minél fiatalabb korban tegye meg. Ennek természetesen egészségügyi vonatkozásai is vannak, hiszen a macskáknál rendkívül sok az olyan alattomos, látható tünetekben nem megnyilvánuló vírusfertőzés, amiről csak esetleg néhány apró tünet árulkodik, de a későbbiekben, ha esetleg átadják egymásnak, akár elhullással is járhat – hangsúlyozta az állatorvos. Éppen ezért a legfontosabb, hogy ha valaki hazavisz egy újabb macskát a már meglévő egyede mellé, akkor csak megfelelő orvosi vizsgálatot és karanténozást követően lehet összeengedni őket.

A szakember szerint akkor sem kell meglepődni, ha az összeengedést követően a régebb óta ott lévő állat szabadon jár-kel, míg az új jövevény kiválaszt egy helyet és ott húzza meg magát és majd csak napok múlva, fokozatosan bújuk elő. – Ezt természetesen lehet javítani. Vannak olyan párologtató feromonok, eleségbe keverhető gyógynövényes nyugtatószerek, amelyekkel a macska feszültségét, félelmét oldani lehet, és hamarabb összeszoktatható két állat – emelte ki az állatorvos.

Paál Csaba elmondta, hogy ehhez a kiválasztott helyhez a gazdának alkalmazkodnia kell és a macska almát, etető- és itatótálját oda kell elhelyeznie, ahol az biztonságban érzi magát. Ugyanakkor, hangsúlyozta, hogy ha két macska idegen felmenőktől és nem egy családból származik, főleg, ha nem kölyökként szoktatták össze őket, nem várható el, hogy olyan kapcsolatot alakítsanak ki, hogy például szorosan egymás mellett fekve napozzanak.