Lina, a 2020 őszén született kislány egy igazi főnyeremény a leendő gazdája számára. Apró termetű, nagyon kedves, bújós típus; az embereket és a kutyákat is nagyon szereti.

Codi 2020-ban született kan. Elég bátortalan, de a pórázt szépen használja, kezdi érteni, hogy mire való. Bár fiatal, de nagyon nyugodt kutya, nem kapkod, sőt inkább lassú mozgású. Gondozói szerint viszont lehet, hogy ha megjön a bátorsága, mozgása is határozottabb lesz.

Stubinak, a 2020 őszén született legénynek nagyon jó természete van. Jelenleg is más kutyákkal együtt él, így akár másik kutya mellé is örökbefogadható. Sokat kell még tanulnia, de ez könnyen megy neki. Bár ránézésre nem feltétlenül ez látszik, de bundája könnyen kezelhető.

Polli 2020-ban született, nem kétség, hogy bull típusú, de van benne staff és francia is. Emiatt jelenleg egyedül él, de gondozói szerint nevelhető, és később más kutyákkal is javulhat a kapcsolata. Az emberekkel már most nagyon jól kijön. A póráz használatát még tanulja.

Nudli anyukájával együtt került a menhelyre. Anyjának gyors műtétre volt szüksége, így kis ideig külön voltak, de mióta ismét együtt vannak, Nudlinak újra jó kedve van. Már kezd barátkozni a gondozókkal, de a 2022 elején született apróságnak sokat kell még tanulnia.

Obelix sharpei jellegű keverék kan. A pórázzal még vannak gondjai, szereti, ha ő dönthet. Sok tanulásra és nevelésre van még szüksége, de az már most látszik, hogy az emberekkel nagyon jó a kapcsolata. Más kutyákkal még nem igazán jön ki, de ez csak nevelés kérdése.