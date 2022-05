A gazdák feladata, hogy gondoskodjanak, a biztonságos környezetről és megteremtsék a kutyák számára megfelelő feltételeket, ugyanis a hőségeben nagyon könnyen hőgutát kaphatnak, amely sajnos a négylábúak halálához is vezethet.

Kint tartott kutyák esetében, a legfontosabb talán az, hogy mindig biztosítsunk friss ivóvizet a kedvencünknek, viszont arra is figyelnünk kell, hogy ne legyen hideg, mert torokgyulladást is okozhat. Biztosítanunk kell továbbá jól szellőző, árnyékos helyet is, ahova el tud menekülni a nagy meleg elől. Amennyiben lehetőségünk van rá, kialakíthatunk egy pancsolót is az ebnek. Ebben az esetben mindenféleképpen ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl mély, mert a fulladás veszélye fennállhat. Segítség lehet még a hűtőmellény, és a hűtőmatrac is, amelyekben egy zselés anyag segíti a hőleadást. Bent tartott kedvencek esetében, egyszerűbb dolgunk van, de itt is gondoskodnunk kell a megfelelő mennyiségű ivóvízről. Az egészségügyi sétákat, pedig időzítsük a hűvösebb órákra, illetve akkor is az árnyékosabb helyeket válasszuk. Itt jön a következő probléma: a forró aszfalt! Súlyos égési sérüléseket okozhat kutyánknak a felhevült járófelület. Mielőtt rálépünk, teszteljük kézfejünkkel a hőmérsékletét. Amennyiben 5-10 másodpercnél hosszabb ideig nem tudjuk rajtatartani a kezünket, akkor az nem alkalmas sétára - hívja fel a figyelmet Göde Gábor.

Hatalmas veszélyt jelent még az autóban hagyott/felejtett állat!

- Egy 30 fokos napon, a zárt autóban a levegő hőmérséklete 10 perc leforgása alatt 70 Celsiusra is felmelegedhet, amely óriási szenvedést okoz a kutyának. Melegben ne hagyjuk az autóban a kutyát, manapság szerencsére egyre több a kutyabarát hely, ahova magunkkal vihetjük kedvencünket, ráadásul még frissítővel is szolgálnak neki. Viszont ha nincs rá lehetőség, hogy velünk jöjjön, akkor válasszunk árnyékos parkolóhelyet, és húzzuk le résnyire úgy az ablakokat, hogy ne tudjon kijönni, viszont megfelelő mennyiségű friss levegő jusson az autóba. Ezt a megoldást tényleg csak akkor alkalmazzuk, ha más lehetőségünk nincs! Megoldás lehet még egy arra alkalmas gépkocsiban az, hogy zárható kutyaszállító boxot veszünk, a csomagtartót résnyire vagy teljes terjedelmében nyitva hagyjuk, úgy, hogy a kocsi többi részét le tudjuk zárni. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy nem megfelelően van az eb az autóban, akkor ne habozzunk, azonnal hívjuk a rendőrséget, akik jogosultak arra, hogy feltörjék az autót, és kiszabadítsák a szenvedő kutyát, illetve megfelelően tudják dokumentálni az eseményt, amely a későbbi bűntetőeljáráshoz szükséges. Ugyanis a hatályos törvényi előírások szerint gerinces állatnak szándékosan szenvedést okozni bűncselekmény!

Egy nagyon jó "menekülés", irány a vízpart!

- A kutyáink ugyanolyan jól érezhetik magukat a vízparton, vízben, mint mi, azonban ez is jó pár veszélyt rejt magában. Elsősorban lógó fülű kutyáknál fordulhat elő, hogy ha víz jut a fülükbe, akkor fülgyulladást kapnak. A legtöbb esetben a kutya kirázza a füléből a belekerült vizet, azonban egy csepp miatt is megtörténhet a baj. Ha azt vesszük észre, hogy a fürdőzés után napokkal is rázza a fejét, szag árad a füléből, akkor vigyük állatorvoshoz. Bizonyos fajtájú (például a rövidszőrű) kutyáknál a napégés ugyanolyan veszélyt jelent, mint nálunk, embereknél. Használhatunk naptejet, de lehetőség szerint vegyszermenteset.

Remek kikapcsolódás a vízpart, de nagyon oda kell figyelni ott is

Forrás: Göde Gábor

Mit tehetünk, ha mégis megtörtént a baj?

- A kutyák normál testhőmérséklete 38-39 Celsius-fok között mozog, amennyiben ez 41-42 Celsiusra felszökik a nagy meleg miatt, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy hőgutát kapott az állat. Egyértelmű jelek lehetnek még az epilepsziaszerű görcsök, a nyáladzás, a hányás, a hasmenés, illetve gyengeség és az ájulás is. Ilyenkor azonnal vigyük árnyékos, hűvös helyre, tekerjük vizes törölközőbe, plédbe, és folyamatosan hűtsük le a beteget, illetve haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz. A hőguta csak egy bizonyos pontig visszafordítható, nagyon veszélyes, sajnos a kutyák nagyon nagy része nem éli túl, ezért a legfontosabb a megelőzés.