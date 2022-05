Legyen a kutya rövid vagy hosszú szőrű, sima vagy drótszőrű, a rendszeres ápolásra minden esetben érdemes időt szakítani. Természetesen az eltérő szőrzettípusok más és más gondozást igényelnek, viszont a bunda elhanyagolása, a csomós, koszos szőrzet bőrirritációt okozhat, s mivel a bőr nem tud lélegezni az összeállt szőr alatt, ezért az bepállhat, kisebesedhet, ami a kellemetlenség mellett fájdalommal is járhat.

A rövid és sima szőrzettel rendelkező kutyák – például a rövid szőrű tacskók – ápolása a legkönnyebb, ezen fajtáknál a csomósodás veszélyével nem kell számolni, sokkal inkább az elhalt alj- és fedőszőr eltávolítását szolgálja a bunda ápolása. A rövid és sima szőrű kutyák szőrzetét elegendő heti 1-2 alkalommal átkefélni. Ez alól kivétel a vedlés időszaka, ami sokkal gyakoribb, akár napi gondozást igényel. Ehhez használhatunk speciális, kutyák ápolására kifejlesztett, kézre húzható gumikefét, sűrű fogazatú aljszőrkiszedőt vagy fémfogú fésűt, kefét.

A hosszú szőrű – yorkshire terrier, máltai selyemkutya – és a kettős szőrzetű – alaszkai malamut, chow-chow, spitz – ebeket az előbbinél gyakrabban, 1-2 naponta érdemes fésülni, megelőzve a szőr csomósodását. Ezt már érdemes kölyökkorban elkezdeni, hogy a négylábú minél előbb hozzászokjon a napi rituáléhoz. Az elhanyagolt szőr a kritikus helyeken, mint a fültő, a hónalj, a has és combok, gyorsan összeáll, és jó eséllyel csak szakember tudja kibontani a csomókat, sőt rosszabb esetben már csak az olló és a szőrnyírógép segíthet. A fésülés akkor sem elhanyagolható, ha kedvencünket rendszeresen kutyakozmetikushoz hordjuk, ugyanis a hosszan hagyott szőrzet akár 1-2 hét alatt gubancossá válhat.

A drótos és szálkás szőrzetű kutyákat – drótszőrű magyar vizsla, terrierek – is érdemes 1-2 naponta ápolni, bizonyos időközönként trimmeltetni, hogy bundájuk hosszú távon is szép és egészséges maradjon. A szőr ápoltsága esztétikai és egészségügyi szempontból is fontos, a kutyák szőrzete védi a bőrt, valamint az extrém hőmérséklet ellen is védelmet nyújt. A szőrzet állapota sokat elárul az ebek egészségügyi állapotáról.

A kinti-benti vagy kizárólag lakásban élő kutyák ápolása során a rituálé rendszeres része a fürdetés. Ennek során samponos vízzel dörzsöljük át a kutya szőrét, majd alaposan, bő vízzel, teljesen mossuk ki a sampont a kutya szőréből. Szárítás előtt is érdemes átfésülni az ebet, nehogy csomósan száradjon meg a bundája.

S hogy mi a helyzet a nyírással? Azok a fajták, amelyek vedlenek, alapvetően nem szorulnak nyírásra. Amelyek viszont ezt nem teszik, azoknál szinte kötelező a 2-3 havi nyírás. Ha tehetjük, ezt bízzuk szakemberre.

Legyen szó fésülésről, fürdetésről vagy éppen nyírásról, fontos hangsúlyozni, hogy nem szabad embereknek való termékeket használni a kutyák szőrén. A megfelelő termékek kiválasztásánál vegyük figyelembe kedvencünk szőrének adottságait, annak minőségét, hosszát, és ehhez mérten szerezzük be az ápoláshoz szükséges kellékeket.