A világ legrégibb modern kori állattemetőjének története 123 évre nyúlik vissza. Létrejöttét annak a törvénynek köszönheti, amelyet a párizsi városvezetés 1898-ban fogadott el: e szerint az elhullott házi kedvenceket nem lehetett a Szajnába kidobni, hanem higiénikus sírokban kellett elhelyezni. A törvény elfogadását követő évben a francia főváros északnyugati külvárosában, As­nières-sur-Seine-ben létrehozták a Cimetière des ­Chiens-t, a kutyatemetőt. Ebben a híres, turisták által is gyakran látogatott állattemetőben a rendőrkutyáknak külön sírboltjuk van. Itt talált örök nyughelyre Dora az asnières-i rendőrőrsről, a többszörösen éremmel kitüntetett Top, nyolcéves párizsi szolgálata után Butterfly és a szolgálat közben kimúlt Léo.

Nem tekint vissza ilyen nagy múltra az ázsiai első rendőrkutya-temető, ugyanis tavaly júniusban hozták létre az indiai Kerala állambeli Trisúr rend­őr-akadémiája campusának területén. A 10 millió rúpiából (48 millió forint) megvalósuló emlékhelyet az állam rendőrfőnöke, Loknath Behara avatta fel. A kör alakban elhelyezkedő, gránitlappal fedett tíz sírhelybe – némelyikbe többet is – helyezik örök nyugalomra a szolgálati ebeket, nevüket pedig tíkfa táblákra vésik.

Igazi kultusza a rend­őr­kutyáktól (K9-esektől) való végső búcsúnak és a sírhelyükről való gondoskodásnak a tengerentúlon, az Amerikai Egyesült Államokban van. Az államilag létrehozott emlékhelyek mellett alapítványok és magánszemélyek támogatják a K9-esek temetőinek létesítését. Egyik legutóbbi példa a Kentucky állambeli Villa Hillsben felavatott és felszentelt highlandi temető. A kezdeményezője a helyi polgármester, Heather Jansen volt, aki egy jószolgálati alapítvány és a helyi kisállattemető igazgatótanácsának elnöke. Jansen kamatoztatva polgármesteri tapasztalatát és kegyeleti ismereteit döntött úgy, segít létrehozni egy temetkezési helyet a rendőrkutyák számára. Egy rendőrkutya története is motiválta abban, hogy kezdeményezője és megvalósítója legyen a K9-esek temetőjének. A Kenton megyei seriffhivatal K9-ese, Santo története mélyen meghatotta: a kutya egy fegyverrel lövöldöző bűnöző elfogása során bátor helytállást tanúsított, miközben súlyos sérüléseket is szenvedett. A highlandi K9-es temető bejáratánál felállított emlékműre nemcsak Santo nevét vésték fel, hanem őt is megörökítették rajta. A márványfalon mind­azon kutyáknak a neve szerepel, amelyek a körzetben teljesítettek szolgálatot, de már nincsenek az élők sorában. A jövőben a Villa Hills-i K9-es temetőt díjmentesen biztosítják a rendőrkutyák végső nyughelyéül.

A külföldi kitekintés mellett érdekelt bennünket, nálunk hová és miként temetik el a rendőrség négylábú segítőit. Megkeresésünkre Morva László alezredes mb. főosztályvezető válaszolt a magyar rendőrség Dunakesziben állomásozó kutyavezető-képző és állatfelügyeleti főosztályától. A válaszból kiderült, nem rendelkezünk ilyen temetővel. „A szolgálati kutyák elhalálozása esetén ‒ a szükséges engedélyezési protokollt követően ‒ a kutyavezető kérésének figyelembevételével történik a kegyeleti intézkedés. A korábbi években ‒ a vonatkozó önkormányzati szabályozásoknak megfelelően ‒ konvencionális (elföldeléses) temetések keretében vettek végső búcsút (általában saját kertben temették el – a szerk.) a kutyáktól. Az elmúlt években terjedni kezdett hamvasztásuk, mely után a kutyavezető őrzi a hamvakat, vagy számára fontos helyen elszórja őket” – tájékoztatott a részünkre megküldött elektronikus levélben Morva László alezredes.