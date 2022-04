Felelős gazdaként ellátogattam egy, az említett témát érintő előadásra. A leghitelesebb forrást választottam, ugyanis Horváth Kata kutyakiképző, kétkutyás kismamaként osztotta meg a jelenlévőkkel a témában szerzett tapasztalatait. Feleségemmel alkotott párosunk jelenleg egy hatéves négylábúval egészül ki, nyártól azonban már eggyel többen leszünk, akkor érkezik a legkisebb családtag. Ez az életünkben újabb felállást és sok változást hoz magával, amit kutyánk – mint kiderült – már most is érzékel.



A kutyánkat is fel kell készíteni

Több résztvevő elmondása szerint is kutyáik féltékeny típusúak, félnek a gyerekektől, így őket az érdekelte leginkább, hogy a szeretett lényeket milyen módszerekkel és praktikákkal lehet majd az aprónéphez igazítani. Engem pedig az érdekelt, miként tudjuk majd összehangolni a gyermekünkkel való foglalkozást a kutyára szánt idővel anélkül, hogy az az egyébként rettentő gazdis és élénk természetű, mozgásigényes négylábú elhanyagolásához vezetne.



– Mivel a kutyák különböző érzékszervei nagyon fejlettek, így a legapróbb változásokra is rettentő érzékenyek. Érzékelik a betegségeket, hogy milyen hangulatban vagyunk és ennek megfelelően ők azok, akik sokszor már mindenki előtt tudják, hogy érkezik a kisember. Kifinomult szaglásukkal érzik a hormonális változásokat és – hihetetlen, de igaz! –, hallják a magzat szívhangját is.” – mondja Horváth Kata.

A kutyás szakember szerint sok kutya megsínyli ezt a kezdeti időszakot. Éppen ezért fontos a fokozatosság és a következetesség. Ahogy magunkat, úgy kutyánkat is érdemes felkészíteni a baba érkezésére.



– Először is fontos tisztázni, hogy nem a kutya a főnök. A gazda irányít, ami nem rossz a kutyának, hiszen az állat a kijelölt határoknak köszönhetően érzi biztonságban magát. Le kell fektetni a szabályokat, kialakítani a napi ritmust, egyébként kedvenceink hamar a fejünkre nőhetnek. Mindenkinek saját döntése például, hogy a leendő gyerekszobából kitiltja-e kutyáját. Bárhogy is alakul, ebben is nagyon következetesnek kell lenni. Ahol a kedvenc nem mehet be a kisszobába, ott már a baba érkezése előtt – vagy babarács, vagy szóbeli tiltással, de – ezt a szabályt érvényesíteni kell. Érdemes arra is figyelni, hogy bármilyen új, a kisbabához köthető holmi kerül a háztartásba, azt mutassuk meg kutyánknak, hadd nézze, szimatolja meg, csillapítva kíváncsiságát. Tudatosíthatjuk benne már most, hogy ez nem az ő játéka. Mindemellett különféle babahangok lejátszásával tudjuk tréningelni kutyánkat az új jövevény effektjeihez, hiszen neki sem árt felkészülnie ezekre a hangokra, illetve mi is időben megfigyelhetjük kutyánk reakcióit, amikre, ha kell, reagálni tudunk” – mondja a kutyakiképző.



Hasznos lehet a folyamatos gyakorlás

Horváth Kata elmondása szerint okos dolog bizonyos vezényszavakat folyamatosan gyakorlunk négylábúnkkal. A „Nem szabad!” és a „Marad!” parancsok használata sokban segíti a kutyánkkal való későbbi együttműködést. Ne engedjük, hogy a kedvenc engedély nélkül felugráljon, akár ránk vagy a kiságyra, kanapéra. Gyakorolhatjuk előre akár a babakocsis kutyasétáltatást is. Bár kicsit furcsának tűnhet, ha üres járgánnyal mászkálunk fel s alá a parkban, de a cél mindenképpen szentesíti az eszközt és a módszert. Vagy éppen játékbabával a kezünkben is tesztelhetjük, hogyan reagál kedvencünk az új szituációra. Találkoztassuk az ebet ismerős kisgyerekekkel, állítsuk olyan helyzetek elé a kutyát, ami megedzi.



Az első találkozás nagyon fontos

A szakember első és legfontosabb tanácsa a kórházból való hazatérés előtt, hogy kedvencünk legyen lefárasztva, így az állatot nem energiaszintje csúcspontján éri egy újabb, eget rengető inger. Először a kismamával találkozzon, hadd üdvözölje napok óta nem látott gazdiját, majd azt követően vigyük csak be a babát a házba, ahol hagyjuk, hogy a kutya jöjjön oda hozzánk. Semmit ne erőltessünk és minden jól elvégzett feladatot szóbeli dicsérettel és akár jutalomfalattal is erősítsünk meg!



– Alapszabály, hogy soha ne hagyjuk kutyánkat egyedül a csecsemővel, akaratlanul is előfordulhat baleset. Figyeljük az állat reakcióit, testbeszédét, ha frusztráltnak látjuk a kutyát, vegyük ki abból a szituációból, nyugtassuk meg vagy hagyjuk elvonulni. Amikor pedig látogatóink érkeznek, kérjük meg őket, hogy először a kutyát üdvözöljék, majd csak aztán tóduljanak be a gyerekszobába. Fontos, hogy megtartsuk a kutya napirendjét legalább az etetés és az egészségügyi séták terén, később ezt igazíthatjuk, összehangolhatjuk akár a kisgyerek napirendjével is. Legyenek olyan alkalmak, amik a kutyáról szólnak, illetve vonjuk be kedvencünket a babás, családi programokba is – teszi hozzá Horváth Kata.