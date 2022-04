Nem véletlen, hogy a magyar terelőkutyák ott vannak a világ élvonalában: a legjobb képzések, terepek és fajták adják az alapot ahhoz, hogy egy olyan bajnokságon, mint ami három napon át zajlott Székesfehérváron, előkelő helyezéseket érjenek el a magyar versenyzők. A szervezők is magyarok voltak: a Suhanó Bárányok Kutyás Szabadidő Egyesület tradicionális alapú versenyén nyolc országból érkező több mint ötven kutyafajta terelte a Nyúl dűlő elkerített terepén kialakított pályán a birkákat.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Amelyek – hangsúlyozta Patkó Gabriella bíró, az egyesület alelnöke – nagy becsben voltak tartva, épségük, jóllétük ugyanis minden versenyen elsődleges fontosságú. Szigli István, a körzet önkormányzati képviselője védnökölte a rendezvényt, melynek harmadik, vasárnapi napján már a profi párosok mutathatták meg tudásukat a háromfős bírógárda előtt. A pálya hagyományos lankás, fás-mezős terepén meghatározott pontokra terelték a kutyák a birkákat. A bírók pedig figyeltek:

- Nagyon jó kutyákat láttunk, sokan jó futamot mutattak be – szögezte le Patkó Gabriella. – Figyeljük, hogy teljesíti a kutya a hivatalosan elvártakat, s azt is, mennyire ösztönös és önálló, vagy mennyire csak parancsra dolgozik. Fontos ugyanis, hogy legyen benne munkakedv, akarat, mert a birkák is megérzik, ha nincs, s akkor egészen máshogy állnak hozzá.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A magyar versenyzőkről pedig elmondta: ott vannak a legjobbak között, az amatőr, félprofi és profi osztályokban is nagyon szépen teljesítettek.