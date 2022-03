Nyakas Gábor minden esetben a kutya gazdáját tanítja, és egészen biztos abban, hogyha megszerzik a tudást, amelynek birtokában ők bárhol, bármikor el tudják azt érni, amit szeretnének, akkor lesznek igazán elégedettek és boldogok. A gazdának kell tudnia irányítani a kutyát, hiszen – ahogy mondta - hiába van pénzünk drága autóra, ha nincs jogosítványunk, és nem tudjuk vezetni. A tréner a színpadon kutyákkal fogja szemléltetni, hogy mindenre van, és lehet megoldás. A módszer pedig egyszerűbb, mint gondolnánk. Nyakas Gábor a számtalan problémával találkozott már pályafutása során, ezek közül a leggyakrabban előforduló gondokat érinti majd előadásában.



- Az országban már több helyen tartottam Kutyareform előadást, és nagyon örülök annak, hogy Székesfehérváron, szülővárosomban először tudom mindezt megtenni. Sajnos eddig idő, illetve hely hiánya miatt nem tudtuk ezt összehozni, de most pótoljuk és bízom abban, hogy minél nagyobb lesz az érdeklődés. Debrecen, Miskolc, Szeged, Győr, Kecskemét és Szombathely voltak az eddigi állomások, ahol már megfordultam. A produkció színpadi, de nagyon interaktív. Bevonom a közönséget, és nem általános közhelyeket fogok mondani, hanem tényleg olyan praktikus praktikákat, amelyekből a résztvevők megértik, hogyan gondolkodnak, hogyan tanulnak a kutyák, Be is fogom mutatni ráadásul olyan kutyákon, amelyek többségével én ott a színpadon fogok először találkozni, hogy hitelesen be tudjam, mutatni a különböző módszereket, technikákat. Nemcsak a kutyásokat várjuk, hanem a leendő kutyásokat is, de azokat is, akik félnek a kutyáktól, mert nagyon fontos eleme lesz az előadásnak a kutyatámadások kivédése.. – tudtuk meg a szakembertől.

Az előadás természetesen ingyenes lesz mindenki számára, a nyakasgabor.hu weblapon lehet rá regisztrálni, és fontos információ, hogy egy ember egy email címmel tud jelentkezni. Ez elengedhetetlen része az érdeklődők beengedésének.

A korábbiakhoz képest lesznek majd újdonságok az előadásban, emelte ki Nyakas Gábor.

Nyakas Gábor bevonja a közönséget is az előadásába

- Minden előadás más, és más. Egyrészt azért, mert a bevont személyek, illetve a bevont kutyák mások lesznek, a témák is különböznek. A közönség szabadon alakíthatja a témát, egy rövid bevezető után tényleg interaktiv lesz. Feltehetik a kérdéseket, és akkor én erre rögtön válaszolok, és be is fogom mutatni a kutyákkal. Most olyan titkokat fogok elmondani amit, egyébként nagyon kevés embernek mondtam el idáig a kutyakiképzés területén belül, és olyan titkos technikákat fogok mutatni, amit más és én se mutattam meg idáig a közönségnek.

Nyakas Gábort hívják a magyar kutyasuttogónak is, a mexikói-amerkai Cesar Millan magyarországi képviselőjének. Kíváncsiak voltunk, vajon mennyit vett át tőle az előadásaiban?

- Szakmailag semennyit, mert nagyon sok mindenben nem értek vele egyet, amit átvettem tőle az egész előadástechnika. Én nem show jelleggel adok elő, de az interaktivitás átvettem tőle. De ez is csak részben, igaz mert még senki sem tudott a világon róla, és még ő sem foglalkozott ezzel, de én már a székesfehérvári nagy nemzetközi kutyakiállításon több mint huszonöt évvel ezelőtt többezres tömeg előtt tartottam hasonló, akkor inkább a bemutatónak hívott előadásokat. Most a színpadiasság újdonság lesz, ellentétben Cesar Millannal, akitől nem lehet kérdezni. Neki van egy koncepciója, amelyet az összes előadáson ugyanúgy adnak elő. Én már a legelső kutyareform előadáson figyeltem arra, hogy soha ne legyen ugyanolyan két előadás.

Itt is bebizonyosodik, hogy nem a méret a lényeg, a kistestű ebet is meg lehet tanítani mindenre



A bemutató során négy-öt kutyában gondolkodik, és menhelyes kutyákkal fognak majd közreműködni, valószínűleg az ajkai menhelyről, valamint lesz egy- két kutya úgynevezett saját körből, akár az általa tartott kutyaiskola tagjaiból is. - Nem véletlen, hogy menhelyes kutyákat választok, hiszen mindig mellettük álltam, és próbáltam propagálni azt, hogy mindenki inkább mentett kutyát válasszon. Amennyiben megtehetjük fogadjunk örökbe, ma már sajnos a menhelyeken is annyi fajtatiszta kutya van, amelyek bárkinek elérhetők, és nincsenek tenyésztési szándékaik. Ne felejtsük el, hogy ezzel két életet mentünk meg. Amelyet örökbe fogadunk, illetve adunk ezzel esélyt annak, amely bekerülhet, az ő helyére miután egy helyet felszabadítunk.

Nyakas Gábor élharcosa annak, hogy minél több kutyafuttató legyen, s mint megtudtuk ebben a főváros mellett igen jól áll Székesfehérvár is.

- A kutyákra számtalan veszély leselkedik, de ő se jelentsen veszélyt másra, ezért ne engedjük őket szabadon, még akkor sem, ha netán úgy hisszük, hogy a kutya engedelmes, mert bármilyen külső inger hatására ez pillanatok alatt megváltozhat. Annak vagyok a híve, hogy minél nagyobb alapterületű legyen a kutyafuttató, ahol a kutyát törvénynek megfelelően ténylegesen el lehet engedni. Nem szeretnék közhellyel élni, de Amerikában egy kutyapark nagysága több hektár és ezen belül is több bekerített nagy terület van. Amit Budapesten, vagy Székesfehérváron látunk azok nagyon kis területű kutyafuttatók, nem is nevezhetők annak, mert nem tudja a kutya ténylegesen kimozogni magát, igaz tud esetleg a többi kutyával birkózni, játszani.