A 2018-ban született Dezső hosszú kóborlás után került az állatotthonba. Az ivartalanítás előkészítése során kiderült, lágyéksérve van, és a lépe csúszott ki a résen. Valószínűleg oldalba rúgták. Kedves, barátságos kutya, szereti, ha foglalkoznak vele, családoknak is jó választás.

Dezső

Forrás: HEROSZ

Kíra 2019-ben született. Kedves, vidám és bújós kutya, aki nagyon aktív. Egyedi kennelbe került, így azt még nem tudják, hogy viszonyul a többi kutyához. Teste úgy néz ki, mint ahogy azt a staffordshire terrierektől megszoktuk, sovány és néhány kilogramm izom is hiányzik róla.

Kíra

Forrás: HEROSZ

Kobra alig egyéves. Eleven kölyök, akit most kell szigorúan fogni, hogy ne nőjön a gazda fejére. Magas az energiaszintje, valószínűleg nem fog egész nap a lakásban ülni. Ennek ellenére lakásba is örökbe fogadható, mivel a megfelelő napirend mellett hamar szobatiszta is lesz.

Kobra

Forrás: HEROSZ

Csalli testvérével és anyjával együtt érkezett az állatotthonba. Feleslegessé váltak, idős gazdájuk nem foglalkozott velük. Egészen jól beilleszkedett a többi macska közé, és bár a kezelések miatt egyelőre még kicsit félénk, otthoni, nyugodt környezetben ki tudna nyílni.

Csalli

Forrás: HEROSZ

Murvát, a 8 hónapos kandúrt Martonvásáron találták. Kicsit tartózkodó, de ennek ellenére eleven és játékos macska. Családoknak is ajánlják, akár gyerekek mellé, de eleinte kicsit türelmesebben kell felé fordulni; idő kell neki, míg meg tud szokni egy új helyet.

Murva

Forrás: HEROSZ

Blinky 2020-ban gazdára talált, de nemrég visszakerült, mert gazdája külföldre költözött, és nem tudta magával vinni. Kedves, nyugodt macska, akit elsősorban lakásba adnának örökbe.