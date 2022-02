Az elmúlt napokban az erdei fülesbagoly telelő állományát figyelték meg a szakemberek országszerte. Fejérben is számos helyen élnek, s ha nagyon hideg van, behúzódnak az emberi környezet közelébe.

Idén megyénkben Székesfehérváron, Sárbogárdon, Sárszentágotán, Aba-Felsőszentiván területén, Vértesbogláron, Móron, Nádasdladányban, Pátkán, Mezőkomáromban, Lepsényben és Martonvásáron figyelték meg az állományt. Kovács Norbert koordinálta a „naplózásokat”, s elmondta: a tavalyihoz képest kevesebb – gyakorlatilag fele annyi – baglyot találtak. – Ez betudható annak is, hogy enyhe az idő, nem jönnek feltétlenül a településekre. Ennek ellenére a bagoly­állomány viszonylag állandó – tudtuk meg. Megfigyelésük a lakosság számára is izgalmas és érdekes lehetőség: virradattól szürkületig egy adott helyen, úgynevezett „nappalozó” fákon alszanak. Örökzöldeken érdemes keresni őket, de füzeken is láthatók néha. Éjszakai ragadozó, így amikor nappal látjuk, biztosan alszik. Hogyan ismerhető fel? Hossza 30-37 cm, szárnyfesztávolsága 86-98 cm, tollfüle van és narancssárga a szeme.