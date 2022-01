A Kiskunsági Nemzeti Park beszámolója szerint váratlan vendégeket észleltek a kiskunsági szikeseken: „Hazánkban természetfilmekben és állatkertekben láthatunk flamingót, de vannak kivételes esetek. Az 1910-es évek óta éppen a 16. ilyen kivételes eset történt Dunatetétlennél 2022. január 6-án, ahol a Bába-széken két rózsás flamingóra lettek figyelmesek a madarászok. Egy fiatal és egy öreg példány álldogált a sekély vízben – derül ki a közleményükből.

Az általunk megkérdezett Fejér megyei madárszakértő szerint a rózsás flamingó rendkívül ritka kóborló hazánkban, legutóbb 2018-ban a szegedi Fehér-tónál tűnt fel egy fiatal egyed. A faj Európa déli területein többfelé fészkel, bár speciális élőhelyi igényei vannak. Állandó költőfaj Afrikában, de jelen van a Közel-Kelettől egészen Indiáig is.

– Északra vetődő példányok lehettek Dunatetétlennél, de a megjelenésük pontos okait nehéz megmondani. Ugyanolyan ritkán fordulnak elő Magyarországon, mint például a héjasas, a keselyű, vagy éppen a kuhi, melynek egyedei nem is olyan régen a Szigetközben bukkantak fel. Annyi bizonyos, hogy ez egy szélsőséges elmozdulás volt. A faj Európa déli területein többfelé fészkel, bár speciális élőhelyi igényei vannak, emiatt csak ritkán jön a kontinens belseje felé. A rózsás flamingó jellegzetes csőrű, nyakigláb gázlómadár, általában a tengerparti sós vizes élőhelyekhez kötődik. Ebből kifolyólag, talán az alföldi sekély szikes tavak némileg emlékeztethették őket azokra a sós tavakra és tengerparti lagúnákra, ahol rendszeresen előfordulnak.

Forrás: Kiss Mónika

Egy biztos, amilyen gyorsan jöttek, úgy el is mennek – tette hozzá a szakértő.

– Speciális csőrükkel csak szürcsölni tudják a vizet – onnan szűrik ki a szerves táplálékot –, a mostani hideg időjárás, a befagyott tavaink, vizeink azonban megakadályozzák a flamingókat a táplálékszerzésben, így gyorsan továbbállhatnak. Nem kizárható, hogy Fejér megyében is megpihentek volna, de mivel képesek naponta akár több száz kilométert is megtenni, senki sem tudja, most hol járhatnak – zárta gondolatait a madárszakértő.