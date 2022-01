Horváth Hella, aki a Vadmadárkórház munkáját segíti, a karvalyokkal kapcsolatban elmondta, nagyon vérmes ragadozó madarakról van szó, amelyek lényegében bármin keresztül képesek üldözni prédájukat.

– Nagyon jól manővereznek, de elő szokott fordulni olyan is, hogy egy-egy ág annyira megüti a szárnyukat, hogy attól szenvednek sérülést. Autóbalesetben is meg szoktak sérülni, amikor átrepülnek az úton és elütik őket – emelte ki Horváth Hella. Amennyiben karcsonttörésről van szó, s a madár viszonylag időben, még nem legyengülve szakállatorvoshoz kerül, nagy esélye van a gyógyulásra a műtétet követő rövid rehabilitáció után. – Ilyen sérülések esetében az úgynevezett velőűrszegezést alkalmazza Berkényi Tamás doktor. A madarak csontja üreges, ebbe a csontüregbe helyez be egy orvosi fémrudat, ez összefogja a szárnyat, és miután a csont összeforr, el lehet távolítani – mondta Horváth Hella.

A Székesfehérvár–Sukoró Vadmadárkórházban jelenleg is több karvalyt ápolnak karcsonttöréssel. A képen látható madár vadászat során sodródott neki valaminek, amitől megsérült. Kirándulók találták meg egy mezőn, egészen jó állapotban, ami azt jelenti, hogy a bekerülése után csak elő kellett készíteni a műtétet, és az azonnal elkezdődhetett. Horváth Hella elmondta, ennek a madárnak is jó esélye van a felépülésre.