Nem a fantáziánk, hanem ténylegesen több madárfióka kapott szárnyra a 2021-es esztendőben a Videoton székesfehérvári ipari parkjából. A tavalyi év nagy meglepetése volt például egy vörösvércse-pár, amelynek tagjai nemcsak beköltöztek az egyik itt kialakított mesterséges odúba, de hat fiókát is felneveltek – tudtuk meg Nagy Gábortól, a cég nyugdíjas dolgozójától. A fiókákat kéthetes korukban meggyűrűzték. Rajtuk kívül azonban egyéb madárfajok is megfordultak, megfordulnak a nem mindennapi környezetben, ahol a zöldterületek megtartása továbbra is nagy értéknek számít.

Forrás: Videoton Holding Zrt.