Néhány éve Budapestről indult a Szurkolók az Állatokért mozgalom és kezdeményezés, ami rövid időn belül az ország egész területén elterjedt. Később számos szurkolótábor vált ki és hozta létre saját szervezetét. Ennek fényében indult el a székesfehérváriak mozgalma is.

– Maga a szervezet idén lett hivatalosan beregisztrálva, de három éve indult Fehérváron ez a mozgalom. Akkor volt egy hosszabb idő, amikor nem tudtak vele foglalkozni azok, akik elkezdték, és most vettük át néhányan – idézte fel a kezdeteket Kiliti Tamás, a Vidisták az Állatokért vezetője. A szurkolók szervezete szoros együttműködésben van a FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesülettel, a telephelyen zajló munkálatok mellett a mentésekben is rendszeresen részt vesznek. – Kéthetente minden hétvégén megyünk hozzájuk, voltunk már velük többször menteni is. Ami viszont most a fő segítség számukra, hogy a telephelyre viszünk olyan építőanyagokat, amikre szükség van és ott segítünk akár kennelépítésben, akár másban – emelte ki Kiliti Tamás.

A Vidisták az Állatokért vezetője elmondta, tapasztalataik szerint szerencsére Székesfehérváron nem annyira problémás az állatok körüli helyzet. Éppen ezért szerepel a terveik között az, hogy mind a saját szervezetük, mind a FEMA-val való együttműködés olyannyira meg tudjon erősödni, hogy a városon kívül, a megye jelentős, de akár egész területén minél több állatnak tudjanak segíteni. – A jövőben szeretnénk létrehozni egy iskolai programot is a felelős állattartásról, ahova a FEMA hoz majd be kutyákat és így is összekötjük a két szervezetet – emelte ki Kiliti Tamás, amikor a jövőbeni tervekről mesélt.

A fizikai segítség mellett anyagi támogatással is próbálják könnyíteni – jelenleg elsősorban – a FEMA működését. Az együttműködésben ezen a területen játssza a legnagyobb szerepet, hogy a labdarúgást és a Videotont szerető személyekről van szó, hiszen többek között dedikált mezeket bocsátanak licitre, amelyből a befolyt összeget az állatok megsegítésére fordítják. Ugyanakkor a licitek e területen saját szervezetük fejlődését is segítik, hiszen Kiliti Tamás elmondta, korábban ennek segítségével vásároltak maguknak chipleolvasót. – Fokozatosan építjük a szervezetünket, de fokozatosan szeretnénk segíteni a FEMA-nak is. Ők is segítenek nekünk; nyilván mi még gyerekcipőben járunk ezen a területen. Azért is működünk együtt, hogy hasznosabb legyen a jelenlétünk – emelte ki Kiliti.

A szurkolók és táboraik felé a társadalom egy része a mai napig előítéletekkel fordul. Így gondolja ezt a Vidisták az Állatokért vezetője is, aki elmondta, szervezetük elsődleges célja nem ez, mégis úgy gondolja, segít a sztereotípiák lerombolásában. – Egy nemes cél érdekében mindenki könnyebben megmozdul. Segítenünk kell egymásnak, hogy ne az legyen, hogy minden szervezet külön-külön csinálja a dolgát, mert itt egy érdek van. Ezt szeretnénk mi is elérni, hogy együtt legyünk erősek, együtt, közösen tudjunk működni és egy olyan közösséget építsünk, hogy ahhoz még több embert be tudjunk vonzani. Az a célunk, hogy minél kevesebb probléma legyen, minél kevesebb állat szoruljon segítségre – hangsúlyozta a Vidisták az Állatokért vezetője.