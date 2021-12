Azok kedvéért, akik még nem ismerik az esetet, felidézzük. A lapunknak korábban nyilatkozó sértett elmondása szerint két nagy testű kutya sétált póráz nélkül a Szedreskertben. A férfi rászólt a kutyák gazdáira – ők egy férfi és egy nő –, hogy kössék meg az ebeket. A hölgy közölte, hogy ezek szelíd kutyák, ám sajátját mégis megkötötte. A férfi azonban nem hagyta ennyiben, tettlegességig fajuló vitába keveredett a sértettel, aki azt állította: „A kutyákban nem lehet megbízni.” A vita során a férfi hus­kyja szagolgatni kezdte a sértettet, aki erre reagálva lábbal „eltolta” magától a kutyát. A gazda ezt rúgásnak értelmezte, ebből lett aztán a „háború”. A sértett fél – elmondása szerint – a földön fekve a fejére kapott több rúgást, sérülései nyolc napon túl gyógyulnak.

Az eddig még ismeretlen tettes ellen – aki az ütéseket mérte – a Székesfehérvári Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. Mindezeken túl fontos hangsúlyozni, a vonatkozó rendelet értelmében közterületen az ebet csak pórázon lehet vezetni.

Az eset híre futótűzként terjedt, a környékbeliek közül többen állították, látták a történteket. Volt, aki az ablakából, más az erkélyéről követte végig az incidenst. Több, közelben lakó kutyatulajdonossal sikerült szóba elegyednünk, az általunk megkérdezettek már ismerték a történetet.

A kutyafuttatóban szabad a pálya – nem kell a póráz Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Egy idősebb hölgy éppen kistestű kutyáját sétáltatta találkozásunk alkalmával. Mint mondta, a lakónegyed egy részén – mutatott a Szedreskert felé – sok olyan idős ember él, aki még csak a kutyák jelenlétét sem tűri, függetlenül attól, hogy pórázon vagy póráz nélkül sétálnak. A hölgy arról is beszélt, mindezek mellett a környéken gyakoriak a mérgezések, ami szerinte nem lehet véletlen.

Egy másik ebtulajdonost a kutyafuttatóban értünk utol, ahol kistestű, hosszú fülű kutyája fedezte fel éppen a természet csodáit. A kutya gazdája elmesélte, vele is megtörtént már, hogy habár pórázon sétáltatta kutyáját a házak előtt, valaki az ablakból obsz­cén kifejezéseket használva „érdeklődött” afelől, miért éppen ott sétáltatja a négylábút. Ő is kitért a gyakori mérgezések problémájára. A környékbeli kutyákra vonatkozóan elmondta, van néhány nagytestű eb, ám mindegyikük jól nevelt.

A közösségi oldalon száznál is több hozzászólás, véleménynyilvánítás érkezett az eset kapcsán. Az egyik szemtanú arról számolt be, úgy látta, a sértett „mászott bele” a kutyás férfi arcába, aki próbálta védeni a kutyáját. Volt, aki azt írta, évek óta tapasztalja, hogy esténként szabadon futkároznak a környékbeli kutyák úgy, hogy gazdáik nem figyelnek rájuk, így a hölgy leginkább azon csodálkozott, hogy csak most lett ebből komolyabb incidens.