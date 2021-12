A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskolából nagy szeretettel és sok-sok adománnyal érkeztek a fehérvári menhelyre. A diákok rendszeresen tanulhatnak az állatotthon vezetőjétől, Krepsz Gyöngyitől, ezért nem volt kérdés, hogy szüleikkel együtt ételt gyűjtenek a kutyák és a macskák számára. Az adományok átadása után a gyerekek találkozhattak a Mikulással és a menhely udvarán álló fenyőfát is karácsonyi díszbe öltöztették, majd megismerkedhettek az ott élő, gazdára váró állatokkal is.

Az iskola és a menhely közötti kapcsolat nem most kezdődött, hosszabb időre nyúlik vissza. Csapó Andrea, a Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola pedagógusa elmondta, az intézményben minden évben van gyermektagozat, amely a HEROSZ Székesfehérvári Állatotthon együttműködésével foglalkozik.

– A HEROSZ vezetője, Krepsz Gyöngyi szokott jönni hozzánk előadást tartani. A gyerekek nagyon szeretik. Ezeket a foglalkozásokat alsó tagozatban tartjuk, második és negyedik évfolyamon – mesélt a pedagógus a szakkörről.

A havonta egyszer tartott foglalkozások sikerességét az is jól mutatja, hogy évente körülbelül 50-60 gyermek vesz részt rajtuk. Az, hogy a diákok lelkesek az állatvédelem iránt és érdeklődők az állatok irányába, nem kérdés. A karácsonyi akció alapján, amelynek következményeként átadhatták az adományokat, jól látszik az is, hogy szüleiket is bevonják ebbe a kérdésbe: – Idén nagyon sok mindent tudtak hozni a gyerekek, természetesen a szüleik segítségével. Mi az iskola nevében ezzel kívánunk nagyon boldog karácsonyt a HEROSZ-nak – emelte ki Csapó Andrea.

Krepsz Gyöngyi az adomány átadásakor kiemelte, a Széna Téri Általános Iskola diákjai aznap már a második gyermekcsoport volt a menhelyen, hiszen a délelőtt során már egy óvodás csoport is meglátogatta az állatokat. – Ezt a rendezvényt minden évben a gyermektagozatosokkal szoktuk megtartani. Mindegyik csoport hozott adományokat, amiket a gyermekek szülei gyűjtöttek – mondta a menhely vezetője. Krepsz Gyöngyi kiemelte, a legfontosabb része a program­nak, hogy közvetlenül tudjanak ismerkedni azokkal a kutyákkal és macskákkal, akiknek az adományokat gyűjtötték. – Maga a gyermektagozat is arról szól, hogy az állatok érző lények és megfelelően kell velük bánni. Hónapról hónapra ezzel foglalkozunk az óvodákban és az iskolákban. Itt tulajdonképpen egy „aha” élményük lehet, hogy ezek az állatok itt vannak, oda fognak hozzájuk bújni, kérik a szeretetüket. Azt gondolom, hogy annak van a legnagyobb nevelő hatása, hogy ezt megtapasztalják – hangsúlyozta a program fontosságáról a menhely vezetője.

Krepsz Gyöngyi kiemelte, hogy a HEROSZ-nak van egy olyan közössége, ami segít a fennmaradásban. Ennek a közösségnek részesei azok a diá­kok és szüleik is, akik most adományokat gyűjtöttek az állatok számára.