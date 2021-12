A karomélesítés minden macska rendszeres szokásai közé tartozik, a lakásban tartott kedvencek esetében kiemelten javasolt kaparófát beszerezni. A kint tartott macskák ezt meg tudják oldani a fákon is. A rendszeres kaparásnak köszönhetően karmaik kopnak is, így ritkábban kell elvégezni a körömvágást. A félig kint, félig bent tartott macskáknak nem szabad vágni a karmait, hiszen nekik is van idejük bőven kint kellően elkoptatni azokat!

Nagyon fontos, hogy a folyamattal kapcsolatban szakszerű ismereteink legyenek. Már kicsi korban hozzá kell szoktatni a macskákat a körömvágáshoz. Ez megoldható úgy, hogy utánozzuk a folyamatot, kicsi nyomás alá helyezzük a körmöket. Ezt követően viszont ne felejtsük el megjutalmazni, hiszen így sokkal jobban bírja majd nagyobb korában is.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Kiemelten fontos, hogy hetente ellenőrizzük a karmokat. A rendszeres odafigyelésnek köszönhetően időben észrevehetünk például egy benőtt körmöt is, amivel rövidebbre foghatjuk a kellemetlen és fájdalmas időszakot a gyors orvosi ellátás miatt. Ezeknél az ellenőrzéseknél javasolt a talppárnákat is szemügyre venni, hogy nincs-e rajtuk sérülés, vagy hogy nem érzékenyek-e.

A macskák karmainak vágása során viszont elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a folyamat szakszerű menetével. Éppen ezért, mielőtt belevágnánk, javasolt egyeztetni az állatorvossal, és kérni, mutassa meg, hogyan kell csinálni. Így elkerülhetjük a házi kedvencnek okozott esetleges fájdalmakat és a vérzést is.