Mitől lesz családbarát egy munkahely?

Hangzatos hívószó a „családbarát”, mégis – egy hazai biztosító és egy piackutató cég közös felmérése alapján – minden negyedik ember számára a családbarát munkahely az ideális.

Itt a nyári szünet, amely a szülőknek ugyan nem kínál végeláthatatlan szabadságot, ám a gyermekeknek annál inkább. Pontosabban látjuk persze a szünidő végét – szeptember beköszöntével –, de az egyelőre távolinak tűnik. Főként, ha a gyermek elhelyezésére gondolunk. Hiszen a napközis vagy ottalvós táborok száma véges, és sok esetben anyagilag sem engedheti meg az ember, hogy minden egyes táborba beírassa a gyermeket. Ugyanígy a szülők, rokonok sem érnek rá mindig a család (egyik) legfia­talabb tagjára vigyázni.

Ilyen esetekben jól jön egy családbarát munkahely, amely azt is lehetővé teszi, hogy gyermekeinkkel foglalkozni tudjunk, vigyázhassunk rájuk.

A visszajelzések alapján a családot középpontba állító munkahely az, ahol segítik a kismamák visszatérését, biztosítják a rugalmas munkavégzés lehetőségét, a szabadságkiadás a szülő igényeinek megfelelően történik, egyensúlyban van a munka és a magánélet, s mindemellett az otthoni munkavégzésre is van lehetőség.

A válaszadók szerint leginkább (45 százalék) a kis- és közepes vállalkozások igyekeznek megfelelni ezeknek az elvárásoknak, a nagyvállalatok kevésbé (34 százalék) kínálják fel az imént felsorolt lehetőségeket. Mindenesetre hazánkban idén már mintegy ötven vállalat nyerte el a Családbarát munkahely elismerést – többen ráadásul nem először vették át a díjat.

A családbarát munkahellyé válás területén – munkáltatóként – több ponton is segítséget kaphatunk, leginkább pályázatok útján. A kormányzati programban ezúttal a nyertesek nagy része (legfeljebb ötmillió forint értékben) támogatást is kapott családbarát elképzeléseik megvalósításához, amelyek között egyre több, édesapáknak szóló esemény, projekt is indul. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által indított Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című pályázat nemrég közzé­tett döntési listájában több Fejér megyei pályázót is találtunk, a Nyugati Prémium Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet és az AM Production Kft. sajnos sikertelenül pályázott, de programjai megvalósításához Fejérből a Dunaújvárosi Egyetem egy kétmillió forintos összeget nyert.

A pályázat célja egybecseng a felmérés válaszadói­nak véleményével: olyan csa­ládbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programokat támogatnak, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a különféle kötelezettségek összehangolását.