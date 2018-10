A késés művészete: ne ebben legyünk jók!

Egy nehezen induló nap története, ha az orrunk előtt megy el a busz, és ennek következtében a megbeszélésünket is lekéssük. Éljünk tudatosabban, hogy pontosak legyünk!

Bár baráti társaságban elfogadottabb a késés, egy munkahelyi megbeszélés első perceit vagy fél óráját lecsúszni nagy illetlenség. De igaz ez a munkába érkezésre is – függetlenül attól, van-e meetingünk vagy sem. A késés persze olykor-olykor elfogadott, hiszen önhibánkon kívül is megtörténhet: például ha késik a járatunk, ha az utolsó pillanatokban kapunk egy új feladatot, vagy ha a főnökünk behív egy beszélgetésre. Amennyiben mindez ritkán fordul elő, azzal nincsen semmi probléma, valószínűleg a célszemély is megérti a késés okát. Azonban, ha rendszeressé válnak ezek az esetek, már tennünk kell ellenük: utazzunk egy korábban induló tömegközlekedési eszközzel; mondjunk nemet a feladatra, osszuk meg azt egy kollégával, vagy magyarázzuk el a főnökünknek, miért nem tudjuk a feladatot azonnal elvégezni; illetve ha ő tart fel bennünket, közöljük vele, hogy megbeszélésre kell sietnünk. Ez ugyanis egy egyáltalán nem bántó, abszolút releváns indok, amely a hatékonyságot és a jó kapcsolatok kialakítását egyaránt elősegíti.

A tervezés pedig itt is jól jön. A legjobb, ha tisztában vagyunk azzal, számunkra mi mennyi időt vesz igénybe. Így határidőt is szabhatunk magunknak: látjuk, mikor kell elindulnunk ahhoz, hogy legkésőbb a megadott időpontra a helyszínen legyünk. Ehhez vegyük sorra, miket szoktunk az otthoni indulás előtt elvégezni, és mérjük le ezeknek a tevékenységeknek a hosszát! Tusolás, öltözködés, reggelizés, fogmosás, olvasás – tényleg vegyünk mindent számításba! Sőt, inkább számoljunk fel extra perceket: a munkahelyről indulva ugyanis könnyen beeshetnek a nem várt teendők, helyzetek, amelyek ismét a késés nagy segítői. De azt is vegyük figyelembe, ha valami több időt vesz igénybe! Ilyen lehet nők esetében a sminkelés, férfiaknál a borotválkozás, és sok esetben a reggelit sem készen rakják elénk, hanem bizony el kell készíteni azt. Ha azt látjuk, hogy például egy későbbi ébredés miatt megcsúsztunk, ne féljünk változtatni: a háromfogásos reggeli helyett együnk csak egy könnyed szendvicset, időt spórolva magunknak. A rugalmasság itt sem hátrány!